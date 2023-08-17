Повышает ли льготная ипотека доступность жилья

По расчетам фонда «Институт экономики города», ни льготная, ни рыночная ипотеки неэффективны как инструмент повышения доступности жилья. В основе этого вывода — растущие задолженность по ипотеке и расходы на выплату аннуитетных платежей с учетом роста цен на жилье.

Так, объем задолженности граждан по ипотечным жилищным кредитам в 2025 году рассчитывается как 15% от прогнозного значения ВВП, и предполагается, что до 2030 года эта доля будет сохраняться. Результат расчетов (на основе объема задолженности с учетом средневзвешенной ставки по ипотеке и средневзвешенного срока кредита) показал, что рост задолженности по ипотечным жилищным кредитам по отношению к ВВП до 15% приведет к росту доли расходов граждан на обслуживание ипотечного долга по отношению к фонду заработной платы практически вдвое — с 11,4% в 2021 году до 20% к 2030 году.

Если доля расходов на ипотеку относительно заработной платы вырастет, гражданам придется сокращать другие статьи расходов — такие как образование, медицина, отдых и сбережения. Этот тренд усугубляет невозможность накопить на первоначальный взнос, потому что жилье дорожает, а деньги обесцениваются.