Больше комнат

Базовый сценарий построения экономического баланса, по данным фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) на основании текущих трендов на рынке недвижимости и национального проекта «Жилье и городская среда», предполагает строительство 120 млн кв. м к 2030 году. Документ предполагает рост обеспеченности жильем с 1,12 (коэффициент) на одно домохозяйство в 2021 году до 1,24 в 2030 году. Ключевые факторы, подкрепляющие этот прогноз: значительный целевой рост объема ввода жилья, маленькая средняя площадь вводимых в эксплуатацию квартир, низкие темпы выбытия жилья и снижение численности населения.

В фонде ИЭГ разработали альтернативный сценарий, учитывающий динамику ряда важных для рынка недвижимости показателей. Согласно этому сценарию, обеспеченность жильем составит 31 кв. м на человека к 2030 году против 33 кв. м в базовом сценарии. В основном из-за выбытия большого объема жилого фонда.

Из положительного — несмотря на то что показатель обеспеченности жильем будет более низким, вырастет доля строительства многокомнатных квартир (две и более комнат), то есть жилье станет в среднем просторнее. Для сравнения: тренд последних лет совершенно противоположный — в объеме вводимого жилья преобладают однокомнатные квартиры.