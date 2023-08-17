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Книги и статьи, повлиявшие на Гарри Марковица

  • Джон фон Нейман, Оскар Моргенштерн. «Теория игр и экономическое поведение». Москва: Наука, 1970.
  • Милтон Фридман, Леонард Джимми Сэвидж. «Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск» в книге «Вехи экономической мысли. Том 1. Теория потребления и спроса». СПб.: Экономическая школа, 2000.
  • Леонард Джимми Сэвидж. «Основы статистики» (Leonard J. Savage, The foundations of statistics). Первое издание на английском языке — 1954 год, впоследствии многократно переиздавалась. На русском языке не издавалась.
  • Бенджамин Грэхем, Дэвид Додд. «Анализ ценных бумаг». Несколько изданий в 2011–2017 годах.
  • Джон Бэрр Уильямс. «Теория инвестиционной стоимости» (John Burr Williams. The Theory of Investment Value). Первое издание на английском языке — 1938 год, впоследствии многократно переиздавалась. На русском языке не издавалась.
  • Яков Успенский. «Введение в математическую теорию вероятностей» (James Victor Uspensky. Introduction to mathematical probability). Первое издание на английском языке — 1937 год, впоследствии многократно переиздавалась. На русском языке не издавалась.

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