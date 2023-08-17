Книги и статьи, повлиявшие на Гарри Марковица

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Джон Бэрр Уильямс. «Теория инвестиционной стоимости» (John Burr Williams. The Theory of Investment Value). Первое издание на английском языке — 1938 год, впоследствии многократно переиздавалась. На русском языке не издавалась.
Яков Успенский. «Введение в математическую теорию вероятностей» (James Victor Uspensky. Introduction to mathematical probability). Первое издание на английском языке — 1937 год, впоследствии многократно переиздавалась. На русском языке не издавалась.