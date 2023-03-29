В трех регионах Черноземья продлено более тысячи договоров на установку рекламных конструкций

В Воронежской, Липецкой и Орловской областях продлено 1,1 тыс. договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Об этом сообщили региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным воронежского ведомства, продлено 782 договора на рекламные конструкции. Кроме того, были пересмотрены условия 364 контрактов в части снижения или отсрочки оплаты операторам наружной рекламы.

В Липецкой области продлено 125 договоров на установку и эксплуатацию. О пересмотре сумму оплат в региональном управлении не сообщили.

По информации орловского ведомства, в регионе продлено 209 договоров на сами конструкции и пересмотрены условия по оплате в 269 договорах.

В 2022 году по инициативе ФАС России был принят закон о продлении договоров, а также о переносе сроков платежей и снижении плату по ним до 50% на срок не более года. По данным ведомства, эта временная мера «доказала свою эффективность в снижении административной нагрузки на бизнес и обеспечении развития российской экономики».

Почему участники рынка наружной рекламы в Воронеже просили оградить их от единого оператора — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Оу, щит».

Александр Прытков

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