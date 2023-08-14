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«Неометрия» запустила новый проект в Сочи — жилой комплекс класса эко комфорт плюс «Лестория»

Федеральный девелопер «Неометрия» объявил о старте нового проекта в Сочи — ЖК «Лестория». Жилой комплекс класса эко комфорт плюс реализуется в районе Кудепста, одной из самых живописных и экологичных локаций курорта.

«Лестория» станет первым в Сочи жилым комплексом в сегменте комфорт плюс с широким набором сервисов премиум-уровня. Среди услуг, которые будут доступны собственникам,— уборка квартиры, прачечная, работа няни, доставка свежих продуктов, выгул животных, консьерж-сервис и многое другое.

Для удобства выбора покупателей в литерах жилого комплекса предусмотрены разные варианты отделки квартир. Без ремонта, для людей, которые хотят воплотить в жизнь собственные интерьерные задумки, с ремонтом в стиле «Эко-Прайм», а также премиум-уровень — «Эко-Элегант».

Философия ЖК «Лестория» основана на трех составляющих — комфорте, локации и природе. Проект предполагает строительство шести зданий высотой от 15 до 17 этажей, в окружении зеленого массива, и при этом поблизости от сочинских точек притяжения. Недалеко от «Лестории» расположены Тисо-самшитовая роща, Орлиные скалы и лечебные минеральные источники.

Также концепция ЖК «Лестория» предусматривает приватные дворы, благоустроенную и насыщенную активностями набережную, станции зарядки электромобилей, раздельный сбор мусора, а также энергоэффективные сервисы, позволяющие экономить на коммунальных ресурсах.

Экологичная направленность «Лестории» находит отражение в использовании покрытий из природных материалов на детских площадках. Каждая зона — не только игровая, она знакомит детей с окружающим миром. Детский огород, сенсорный сад, тактильные дорожки. Площадка для проведения мастер-классов и уроков в тематике zero waste (ноль отходов). Все это формирует в детях любовь к окружающей природе и учит их о ней заботиться.

Принцип «нет шума» предполагает создание тихих зон, где можно будет отдохнуть под приятное музыкальное сопровождение и пение птиц. А также «парящих» площадок во дворе и на стилобате и зеленых зон на крыше для спокойного времяпрепровождения.

«"Неометрия" уже реализует в Сочи три проекта — ЖК "Флора" и "Фрукты", а также гостиничный комплекс "Нескучный сад". И на примере каждого из них мы видим, насколько велик интерес у россиян к недвижимости на побережье. Однако такая локация накладывает и серьезные требования к наполнению проекта: инфраструктуре, качеству благоустройства, сервисам для жизни. При создании ЖК "Лестория" мы используем весь опыт компании и лучшие решения, которые станут образцом для рынка курортной недвижимости»,— прокомментировала генеральный директор «Неометрии» Марина Черненко.

Справка о компании:

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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neometria.ru Застройщик: ООО СЗ «РОДИНА», ООО СЗ «РАФСТРОЙ», ООО СЗ «Югстрой Регион», ООО СЗ «Зелёная горка». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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