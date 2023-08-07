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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности лесов

Чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс) сохранится местами в Самарской области с 8 по 14 августа текущего года. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

В связи с этим в Самарской области объявлено штормовое предупреждение и введен оранжевый уровень опасности. Ранее синоптики предупредили о том, что днем с 8 по 10 августа местами по Самарской области сохранится жара до +30, +33 градусов Цельсия.

Перед этим в Самарской области был побит температурный рекорд 1952 года. В Безенчуке воздух прогрелся до +36,8 градусов Цельсия. Это на 0,3 градуса выше предыдущего температурного максимума для этого дня на указанной территории.

Георгий Портнов

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