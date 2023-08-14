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Саратовский министр здравоохранения: в регионе обнаружено 266 случаев менингита

В Саратовской области менингитом болеют 266 человек. Такую статистику в своем Telegram-канале опубликовал министр здравоохранения региона Олег Костин.

По словам чиновника из общего числа заболевших 242 ребенка и 24 взрослых. Менингит вызванный энтеровирусом зарегистрирован у 156 человек из которых 144 ребенка.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин в целях профилактики распространения вызывающие менингит энтеровирусной инфекции закрыл бассейны до конца августа. Мэр Саратова Лада Мокроусова распорядилась ограничить массовые мероприятие с участием детей, а также закрыла доступ посторонним лицам в детские лагеря.

Никита Маркелов

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