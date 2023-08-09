Власти Саратова для профилактики энтеровирусной инфекции ликвидируют незаконную торговлю арбузами

В Саратове ограничили проведение массовых мероприятий с участием детей. Распоряжение в целях профилактики распространения вызывающей менингит энтеровирусной инфекции подписала мэр Лада Мокроусова.

Чиновникам предстоит организовать оборудование и содержание мест массового отдыха граждан, включая муниципальные бассейны, а также установить в несанкционированных местах купания запрещающие знаки. Помимо того, подчиненные госпожи Мокроусовой должны «ограничить допуск посетителей в образовательные и оздоровительные организации», контролировать дезинфекцию в местах массового скопления граждан, общественном транспорте, школах и детских садах.

Отдельным пунктом отмечена необходимость контролировать вывоз мусора и соблюдение санитарно-эпидемиологические требований при эксплуатации фонтанов; а также ликвидировать несанкционированные точки торговли пищевой продукцией, в том числе бахчевыми культурами.

Подтвержденные случаи заболевания энтеровирусом зафиксированы в семи районах Саратовской области, сообщали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Никита Маркелов

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