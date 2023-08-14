АвтоВАЗ объявил о перезапуске производства LADA Largus

Перезапуск производства автомобилей LADA Largus начнется на АвтоВАЗе в понедельник. Выпуск первых товарных машин семейства стартует на заводе на месяц раньше намеченного срока. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: АвтоВАЗ

«Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей LADA Largus различных модификаций. В это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца текущего года»,— говорится в сообщении.

Кроме того, на производственной площадке в Тольятти предполагается перевыпуск ряда кузовов. В дальнейшем их используют в Ижевске для наладки технологического оборудования.

Ранее стало известно о том, что выпуск автомобилей семейства LADA Largus переносится с тольяттинской площадки АвтоВАЗа на завод в Ижевске, где ранее выпускалась LADA Vesta. Перенос планируется завершить во втором квартале 2024 года.

Георгий Портнов