Создан совет по совершенствованию генофонда башкирской лошади

В Башкирии создан попечительский совет по совершенствованию генофонда лошадей башкирской породы. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров.

В документе отмечается, что попечительский совет станет консультативным органом, созданным для обеспечения взаимодействия властей, организаций и граждан при решении «вопросов сохранения и совершенствования генофонда лошадей башкирской породы, развития науки в области коневодства, популяризации традиций коневодства, кумысоделия и народных ремесел, увеличения поголовья лошадей башкирской породы».

Новый орган также будет выполнять функции проектного комитета по проведению мероприятий по сохранению и популяризации лошадей башкирской породы. В компетенцию совета входит составление рекомендаций по господдержке проектов, касающихся сохранения и совершенствования генофонда башкирской лошади, определение целей и приоритетных направлений этой работы, оценка результатов. Его заседания должны проходить не реже одного раза в год, а решения будут носить рекомендательный характер.

Возглавил консультативный орган Радий Хабиров. Заместителями председателя попечительского совета назначены первый замруководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев и вице-премьер правительства Ильшат Фазрахманов. Секретарем — вице-премьер правительства Азамат Абдрахманов.

Ранее Радий Хабиров получил свидетельство Роспатента на породу башкирских лошадей.

Наталья Балыкова

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