Глава Башкирии получил свидетельство на породу башкирских лошадей

Глава Башкирии Радий Хабиров получил свидетельство Роспатента на породу башкирских лошадей. Вручение документа состоялось на проходящем в Баймакском районе фестивале «Башорт аты». «Прежде всего это доказательство, что наша башкирская лошадь уникальна. Эта порода сформировалась именно на нашей территории, под влиянием разных факторов — географического, климатического, человеческого. Это и определило ее качества — надежность, упорство, выносливость и верность,— написал господин Хабиров в соцсетях. — Отныне использовать бренд «Башкирская лошадь» смогут только местные заводчики и коневоды. Лошадей, которых вырастил не правообладатель, называть башкирскими будет нельзя».

Олег Вахитов

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