В Петербурге стартовал международный фестиваль современного танца Open Look

В понедельник, 14 августа, в Санкт-Петербурге откроется XХV Международный фестиваль современного танца Open Look. В нем примут участие мастера из России, Армении, Белоруссии, Венгрии и Германии, сообщает ТАСС.

Россию будут представлять хореографы из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Челябинска, Костромы и Новосибирска.

C 14 по 19 августа петербуржцы смогут увидеть 17 спектаклей, в частности, "Вместе поодиночке" московского хореографа Виктории Арчая, "Локсар" Центра современной хореографии Надежды Кашкан из Минска, а также премьеру спектакля "Диалоги" лидера Челябинского театра современного танца Ольги Поны.

Завершится Open Look премьерой спектакля "Бессердечность", созданного в сотрудничестве театра "Каннон данс" и хореографа, танцовщицы и видеохудожника Лилит Акопян (Армения - Германия).

Open Look - старейший в России международный фестиваль современного танца. Основан в 1999 году Вадимом и Натальей Каспаровыми.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что кинофестиваль «Окно в Европу» вернул прежнее название.

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