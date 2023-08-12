Кинофестиваль «Окно в Европу» вернул прежнее название

Организаторы кинофестиваля «Окно в Европу», который был переименован в «Выборг», вернули фестивалю прежнее название. Об этом они рассказали на церемонии закрытия этого года.

2023 год стал первым, когда фестиваль, который проходит ежегодно с 1993 года, прошел под названием «Выборг». С предложением вернуть ему историческое название обратился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, выступая на церемонии награждения.

«Петр I его открыл, основатели сделали это название фестиваля брендом, и не нам его закрывать. А если хотят - пусть попробуют закрыть с той стороны»,— аргументировал губернатор.

В этом году фестиваля коснулась еще одна перемена, теперь его президентом стал режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. До него этот пост в течение 20 лет занимал киновед и кинокритик, заслуженный деятель искусств России Армен Медведев, который умер в декабре 2022 года.

Главный приз в конкурсе игрового кино получил фильм Антона Коломееца «Свет». Другой приз, который получила картина — именной в честь Армена Медведева. Его с этого года вручают победителям зрительского голосования. Среди документальных лент в этом году победил фильм «Отцы» Юрия Мокиенко.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте