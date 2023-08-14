На «Осинниковской» начала работать новая лава с запасами угля на 1,2 млн тонн

На шахте «Осинниковской» (находится по управлением УК «Распадская») введена в эксплуатацию новая лава, расположенная на глубине 600 м. Запасы угля марки Ж составляют 1,2 млн тонн. В компании сообщили, что это самая длинная лава на шахте, ее длина составляет 300 м.

«Первые тонны из очистного забоя уже выдают на-гора. Отработать запасы угля шахтеры планируют до марта 2024 года»,– сообщили в компании.

В конце июля «Распадская» ввела лаву с запасами 1,3 млн тонн на шахте «Есаульская». Планируется, что лава будет выдавать на гора ежемесячно 180 тыс. т угля. Ее отработка лавы продолжится до апреля 2024 года.

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Оксана Павлова