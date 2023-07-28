На шахте «Есаульская» в Кузбассе запустили новую лаву с запасами 1,3 млн тонн

Шахта «Есаульская» ПАО «Распадская» (находится под управлением «Распадской угольной компании», РУК) начала отрабатывать запасы нового участка с запасами 1,3 млн т угля марки ГЖ.

Как сказано в сообщении РУК, новую лаву 29-30 начали готовить в конце 2021 года. Для проветривания выемочного участка и отвода метано-воздушной смеси в 2021-2022 годы с поверхности пробурили четыре скважины, которые также обеспечат работу и последующих выемочных участков на центральной части пласта. Планируется, что лава будет выдавать на гора ежемесячно 180 тыс. т угля. Ее отработка лавы продолжится до апреля 2024 года.

ПАО «Распадская» представляет собой группу интегрированных предприятий, специализирующуюся на добыче и реализации коксующегося угля. Предприятия группы работают в Междуреченск и Новокузнецком районе Кемеровской области и в Республике Тыва. В составе группы восемь шахт, два разреза, три

обогатительных фабрики, годовая добыча – 20 млн тонн.

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Игорь Лавренков, Кемерово