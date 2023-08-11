В Удмуртии планируют организовать сплав по реке Вала для выявления сбросов

В Удмуртии представители надзорных ведомств могут совершить сплав по реке Вала в Вавожском районе для выявления сбросов и обеспечения гласности работы по пресечению негативного воздействия на экологию. Соответствующая инициатива была предложена на внеочередной сессии совета депутатов Вавожского района по вопросам экологической защиты рек, сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, ранее местные жители сообщали о загрязнении рек, которые систематически происходят в течение лета. Один из таких случаев зарегистрировали со 2 по 4 августа на реке Вала, где в это время резко помутнела вода, образовалась пенистая пленка, зловонный запах и погибла рыба.

По словам и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Розы Аснановой, сотрудники ведомства отобрали пробы воды и осмотрели берега реки на предмет возможных источников сброса. «В период с мая по настоящее время было проведено шесть выездов. Все имеющиеся итоги исследований и анализ экологической обстановки этих рек специалистами минприроды переданы в правоохранительные органы — для принятия мер процессуального характера»,— рассказала госпожа Аснанова.

В настоящее время производится расчет ущерба, нанесенного реке. По итогам сессии также предложено внести на рассмотрение в правительство России поправки в постановление об особенностях государственного контроля для проведения проверок на предприятиях в подобных случаях.