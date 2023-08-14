СКР расследует дело о несовершеннолетних секс-рабынях с Кавказа в Бахрейне

Несовершеннолетних российских девушек в возрасте от 13 до 17 лет заманивали в Бахрейн для сексуального рабства, пишет газета «Известия». У них отбирали паспорта, били и накачивали наркотиками. Одна из них умерла. Большую часть секс-рабынь набирали в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах и Дагестане.

Как пишет газета со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сексуальное рабство организовали шесть жительниц Кабардино-Балкарии: Екатерина Романова, Раяна Рахаева, Амалия Леманн, Олеся Шампарова, Шариска Хачетлова и Марита Балкизова. По версии следствия, они увозили несовершеннолетних россиянок на территорию Королевства Бахрейн для занятия проституцией.

Несколько женщин подбирали девушек в России и продавали членам преступной группировки за $7–14 тыс. Другие женщины курировали их на месте в Бахрейне. Группировкой руководила жительница Нальчика Екатерина Романова (в Бахрейне ее называли Тая). Она организовала международный канал перевозки россиянок.

Девушкам из кавказской глубинки, в основном из неблагополучных семей, предлагали высокие гонорары. На месте у них отбирали паспорта, месяцами не выпускали на улицу, били, накачивали наркотиками. Девушки оказывали интимные услуги сирийцам и арабам — выходцам из Саудовской Аравии, а также военнослужащим пятого флота ВМС США, чья база расположена в Бахрейне. Секс-рабынь заставляли делать аборты на поздних сроках. По словам источника, так продолжалось годами.

Помогала Екатерине Романовой Раяна Рахаева (в Бахрейне — Ира). Через коррупционные связи в УВМ МВД по Кабардино-Балкарии она за два-три дня оформляла девушкам загранпаспорта. Раяна Рахаева контролировала доходы девушек, готовила им еду, снабжала наркотиками и таблетками для прерывания беременности. Заработанные девушками деньги Раяна Рахаева переводила Екатерине Романовой через Western Union. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ.

В 2013 году Диана родом из Чегема, попавшая в сексуальное рабство, попыталась сбежать из гостиницы, в которой ее держали. Девушку поймали и избили, она умерла. По словам собеседника, тело вывезли из отеля и захоронили в пустыне.

В феврале этого года СКР по Кабардино-Балкарии возбудил в отношении шести фигуранток уголовное дело. Их обвиняют в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних с применением насилия (ч. 2 ст. 241 и ч. 3 ст. 240 УК РФ) и торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Все они арестованы.

Анастасия Ларина