Открытие вытрезвителя в Томске запланировано на 2026 год

В 2026 году в Томске планируется открыть вытрезвитель на 20 коек. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «Об отдельных вопросах оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, на территории Томской области».

Законопроект внесен в законодательную думу региона губернатором. Его рассмотрит комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности на своем заседании 15 августа.

«Лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, оказывается помощь в создаваемых в этих целях специализированных организациях. Специализированные организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, создаются и осуществляют свою деятельность на территории Томской области в форме областных государственных учреждений либо их структурных подразделений»,- говорится в законопроекте.

Согласно пояснительной записке, на открытие и содержание такой организации потребуется не менее 29,3 млн руб. без учета возможной арендной платы или капремонта. Ежегодные расходы составят не менее 21,9 млн руб. Средства предполагается выделять из областного бюджета.

Законопроект предложен комитету для рассмотрения перед принятием в первом чтении. Прокуратура Томской области предложила сократить срок вступления документа в законную силу, поскольку «длительное отсутствие специализированной организации не способствует сокращению уровня смертности и сохранению здоровья населения». В заключении прокуратуры на законопроект указывается, что в 2022 году из 128 граждан, поступивших в больницы обморожением, 38 находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; от гипотермии умерло 78 граждан, из них 33 в состоянии алкогольного опьянения. Сокращение сроков организации вытрезвителя считает целесообразным и уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в Новосибирске вытрезвитель откроют в здании бывшего детского дома. Областные власти выделили на его создание и содержание 17,8 млн руб.

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Валерий Лавский