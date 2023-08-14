КПРФ в Алтайском крае поддержит одного из кандидатов на губернаторских выборах

В ходе губернаторских выборов в Алтайском крае региональное отделение КПРФ поддержит одного из трех кандидатов, представляющих партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), ЛДПР и «Новые люди». Соответствующее решение принял пленум крайкома КПРФ, состоявшийся 12 августа.

«По итогам обсуждений пленум алтайского крайкома КПРФ принял решение принять участие в выборах губернатора Алтайского края в форме активного протеста. Участники пленума призвали всех жителей Алтайского края прийти 10 сентября на избирательные участки, чтобы не допустить победу в первом туре кандидата, выдвинутого «Единой Россией»,— говорится в сообщении РО. Ранее коммунисты рассматривали возможность бойкота выборов после того, как депутату Госдумы РФ Марии Прусаковой не удалось собрать подписи муниципальных депутатов и глав для прохождения фильтра.

Кандидатом от СРЗП является депутат законодательного собрания региона Евгения Боровикова. От ЛДПР баллотируется ее коллега по краевому парламенту Сергей Булаев, от «Новых людей» — руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев. Окончательный выбор КПРФ сделает в начале сентября.

Напомним, «Единая Россия» в регионе выдвинула на второй срок действующего губернатора Виктора Томенко. Кроме того, в числе зарегистрированных кандидатов депутаты краевого законодательного собрания Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Елена Хрусталева (Партия пенсионеров).

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Валерий Лавский