Алтайские коммунисты могут бойкотировать выборы губернатора или поддержать одного из кандидатов

Региональное отделение КПРФ в Алтайском крае к началу сентября определит свою позицию в отношении губернаторских выборов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале первый секретарь крайкома партии, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова.

«От прямого бойкотирования выборов до поддержки одного из зарегистрированных кандидатов. Очевидно, что кандидатура действующего губернатора в их число не входит»,- указала она на возможные варианты.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», КПРФ выдвинула кандидатуру госпожи Прусаковой на пост губернатора, но ей не удалось собрать подписи муниципальных депутатов и глав для прохождения фильтра. Представители партии обвинили в этом власти края.

К настоящему времени зарегистрированы два кандидата - действующий глава региона Виктор Томенко, выдвинутый «Единой Россией», и депутат законодательного собрания края Евгения Боровикова («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»).

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Валерий Лавский