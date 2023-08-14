Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«РИА Новости»: на форуме «Армия» покажут трофейную технику НАТО

Трофейную технику НАТО планируют показать на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», сообщил источник «РИА Новости». Будет представлено «несколько образцов западной бронетехники, в том числе боевые машины пехоты».

Форум «Армия-2023» состоится 14–20 августа в Кубинке. В июне министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что участие в нем подтвердили представители 41 страны.

Источник российского госагентства не уточнил, какую технику покажут на форуме. «РИА Новости» напоминает, что во время военной операции у Украины были захвачены в том числе немецкие танки Leopard, французские танки AMX и американские боевые машины пехоты Bradley. В научно-исследовательской организации «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») ранее сообщали, что специалисты НПО ознакомились с шестью типами иностранной техники.

Президент Владимир Путин в середине июля сообщал, что западная техника станет предметом для изучения российских специалистов. Они применят метод обратного инжиниринга — создадут копию объекта по существующему образцу.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...