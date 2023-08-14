«РИА Новости»: на форуме «Армия» покажут трофейную технику НАТО

Трофейную технику НАТО планируют показать на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», сообщил источник «РИА Новости». Будет представлено «несколько образцов западной бронетехники, в том числе боевые машины пехоты».

Форум «Армия-2023» состоится 14–20 августа в Кубинке. В июне министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что участие в нем подтвердили представители 41 страны.

Источник российского госагентства не уточнил, какую технику покажут на форуме. «РИА Новости» напоминает, что во время военной операции у Украины были захвачены в том числе немецкие танки Leopard, французские танки AMX и американские боевые машины пехоты Bradley. В научно-исследовательской организации «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») ранее сообщали, что специалисты НПО ознакомились с шестью типами иностранной техники.

Президент Владимир Путин в середине июля сообщал, что западная техника станет предметом для изучения российских специалистов. Они применят метод обратного инжиниринга — создадут копию объекта по существующему образцу.

Леонид Уварчев