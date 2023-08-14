После задержания охотников в Липецке возбудили дело о незаконном хранении оружия

В Липецкой области задержанный по подозрению в незаконном отстреле животных на особо охраняемой территории стал фигурантам уголовного дела. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в управлении МВД по Липецкой области, после задержания возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия (ч. 1. ст. 222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

В ведомстве уточнили, что утром 10 августа на улице Зеленой совхоза Красная Дубрава Грязинского района сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД по региону совместно с областным управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов был остановлен автомобиль. Им управлял липчанин 1978 года рождения. В салоне его автомобиля обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие.

Также в ведомстве отметили, что проверяется причастность владельца оружия к совершению преступлений, связанных с незаконной добычей биологических ресурсов. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», вместе с мужчиной была задержана женщина. На телефонах задержанных нашли видеозаписи с результатами охоты на косуль и кабанов: на них мужчина хвалится десятками убитых животных и жестоко обращается с еще живой добычей.

Сергей Толмачев