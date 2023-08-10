В Липецкой области задержали двух охотившихся в заказнике браконьеров

В Грязинском районе Липецкой области 10 августа задержали двух человек, отстреливавших животных на особо охраняемой территории. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал заместитель директора ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Валерий Трубицин.

По его словам, утром мужчину и женщину задержали сотрудники ведомства совместно с ГИБДД. На место прибыла оперативная группа грязинского отдела полиции, которая изъяла у задержанных убитых косуль и оружие с оптическим прицелом. Сейчас с правонарушителями проводятся оперативные мероприятия.

В телефонах задержанных были обнаружены видео с результатами охоты. По предварительной информации, они в течение нескольких месяцев вели незаконный отстрел косуль и кабанов на территории Яманского заказника. На записях мужчина хвалится добычей: на пол машины перед пассажирскими сиденьями он складывал связанных еще живых животных, называя их «пассажирами». В одном из видео он называет убитого олененка своей 35-ой жертвой.

Владимир Зоркий