Semana: власти Австралии и Колумбии вскрыли международную сеть наркоторговли

Колумбийские и австралийские силовые структуры в течение трех лет проводили секретную операцию, направленную на ликвидацию крупной международной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег. О результатах спецоперации, завершившейся 24 июля в колумбийском Медельине, стало известно 12 августа изданию Semana.

Ее проводили колумбийские армия и прокуратура совместно с австралийской полицией. При ее поддержке были задержаны четыре колумбийца и иностранец, в Австралии же задержали девять человек.

В Медельине 24 июля были задержаны колумбийцы Бриса Даниэла Трехос, Мария дель Пилар Велес Гарсия, Паула Рестрепо и Эрнан Пулгарин Арсила, а также Нори Морид, имеющий двойное гражданство — пакистанское и австралийское. Последний разыскивался в Австралии по обвинению в том, что является одним из «главных координаторов» преступной сети. Одновременно в Австралии в рамках спецоперации задержаны девять человек, сообщает Semana.

Мария Федотова