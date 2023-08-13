Миссия ООН в Мали объявила об ускоренном уходе из страны

Миротворческая миссия ООН в Мали (MINUSMA) объявила, что ускорила запланированный уход из города Бер на севере этой западноафриканской страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью. В результате атаки «террористических групп» в Бере 11 августа погибли шесть малийских солдат.

«Миссия настоятельно призывает все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы еще больше осложнить операцию»,— говорится в ее сообщении, кто подразумевается под «заинтересованными сторонами», там не указывается (цитата по агентству Reuters). Полностью покинуть Мали миротворческая миссия ООН должна к 31 декабря.

Ранее возглавляемый туарегами повстанческий альянс «Координирование движений Азавад» обвинил малийские ВС и бойцов ЧВК «Вагнер» в нарушении режима прекращения огня и атаке на силы альянса близ Бера. Малийская армия на обвинения не отреагировала.

Альянс состоит из групп, в которых доминируют туареги, стремящиеся к автономии или независимости от малийского государства. Между тем военное правительство Мали обратилось к России за политической и военной поддержкой, напоминает AFP.

Число погибших в пятничной атаке возросло до шести, сообщила армия 12 августа, в то время как «в ходе своего разгрома вооруженные террористические группы оставили 24 тела».

В июле военный переворот случился еще в одной западноафриканской стране — Нигере.

О последствиях читайте в публикации «Ъ» «Нигеру дали время».

Мария Федотова