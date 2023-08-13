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На Avito туристам предлагают за 500 рублей занять пляжные места в Новороссийске

На сервисе объявлений Avito появились объявления с необычной услугой: жители Новороссийска предлагают отдыхающим за деньги занять места на пляжах. На момент публикации стоимость услуги составляет 500 руб.

Фото: скриншот объявления Avito

Фото: скриншот объявления Avito

«Займу место на пляже с шезлонгом или без»,— говорится в объявлении.

По данным городских властей, за первую половину летнего курортного сезона в Новороссийске отдохнули 458 тыс. туристов. В июле отели Новороссийска были заполнены на 81%, некоторые средства размещения забронированы до сентября.

Блогеры регулярно выкладывают видео переполненных пляжей Новороссийска.

Наталья Решетняк

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