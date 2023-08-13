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Непомнящий сыграл вничью во второй партии пятого раунда Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вничью сыграл с игроком из Индии Видитом Гуджрати во второй партии пятого раунда Кубка мира по шахматам в Баку. В этот раз непомнящий играл белыми фигурами.

Фото: Vladislav Vodnev / Reuters

Фото: Vladislav Vodnev / Reuters

Первая партия тоже закончилась ничьей. Победителя определят на тай-брейке в понедельник, 14 августа. Из-за санкций Международной шахматной федерации (FIDE) российские шахматисты выступают в нейтральном статусе. Мужской турнир закончится 23 августа (с тай-брейком — 24 августа), женский — 20 августа (с тай-брейком — 21 августа).

Три лучших шахматиста сыграют в турнире претендентов и претенденток в 2024 году. Призовой фонд мужского турнира — $1,8 млн, женского — $676 тыс.

Анастасия Ларина

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