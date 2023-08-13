Число погибших в результате оползня в китайском городе Сиань возросло до 21

Число погибших в городе Сиань в результате оползня, вызванного проливными дождями на севере Китая, возросло с 4 до 21 человека, сообщили местные власти. Шесть человек числятся пропавшими без вести. В последние недели в северной части Китая из-за непогоды погибли десятки человек.

Наводнение в горах в деревне Вэйцзипин, к югу от Сианя в провинции Шэньси, спровоцировало оползень, который разрушил два дома, повредил дороги, мосты, вызвал сбой в электроснабжении и затронул другую инфраструктуру. «На данный момент 21 человек был найден мертвым, еще шестеро пропали без вести»,— заявило Сианьское бюро по чрезвычайным ситуациям (цитата по AFP). Для проведения спасательных работ мобилизовано более 980 человек.

Ранее 29 человек погибли в результате наводнения в провинции Хэбэй после шторма Доксури, по меньшей мере 33 человека погибли из-за непогоды в Пекине, включая двух спасателей. На прошлой неделе в северо-восточной провинции Цзилинь после проливного дождя погибло более десятка человек. На этой неделе по меньшей мере семь человек погибли в результате внезапного наводнения к юго-западу от столицы провинции Сычуань Чэнду. Недавние ливни последовали за неделями жары, ученые говорят, что такие экстремальные погодные явления усугубляются изменением климата.

Мария Федотова