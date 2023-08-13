Лейб-гвардии манеж пристроили к суду

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников правительства Санкт-Петербурга (КГИОП) Сергея Макарова. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Речь идет о распоряжении за подписью чиновника, которым из перечня объектов культурного наследия было исключено здание манежа лейб-гвардии Финляндского полка XIX века, которое до недавнего времени занимал хлебозавод. В материалах дела говорится, что из-за сноса постройки городу был причинен ущерб на сумму свыше 144 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава санкт-петербургского КГИОП Сергей Макаров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Глава санкт-петербургского КГИОП Сергей Макаров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следственный комитет России сообщил о передаче в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения материалов дела в отношении главы петербургского КГИОП Сергея Макарова, которому инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Если надзорное ведомство согласится с версией следствия, то дело будет направлено в суд.

Как отметили в СКР, сведения, которые легли в основу обвинения, были получены в том числе от градозащитников.

Кроме того, в мае прошлого года группа депутатов петербургского заксобрания и муниципальных образований обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой «разобраться в проводимом сносе исторических зданий в центре города». Заявители указали, что здания XIX — начала XX века «сносят в интересах застройщиков». Помимо манежа лейб-гвардии, речь шла про торговые бани Екимовой на Петроградской стороне.

Конфликт застройщика «Легенда» и градозащитников начался, когда стало известно о планах снести здание бывшего хлебозавода на Васильевском острове и построить на его месте жилой комплекс, вложив в проект 2,7 млрд руб. Активисты заявили, что это тот самый манеж лейб-гвардии Финляндского полка, который имеет историческую ценность. В итоге здание начали сносить в начале апреля прошлого года. Градозащитники обратились в суд, где пытались доказать, что здание манежа было построено в 1854 году и поэтому его снос запрещен. Между тем в документах городского управления инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества значится другая дата — 1938 год. Возможно, это связано с тем, что в 1930-х годах здание перестраивали под хлебозавод, который работал и в блокаду, а спустя еще 30 лет пристроили еще один этаж.

Отметим, что в итоге процесс градозащитники сначала выиграли, но апелляционная инстанция решение суда первой инстанции отменила, заодно взыскав с истцов 70 тыс. руб. в пользу «Легенды» в качестве судебных расходов.

В июле 2022 года застройщик подал иск на 1,5 млн руб. против группы борцов за сохранение исторического облика Санкт-Петербурга.

Тогда компания объясняла, что это минимальная сумма затрат на судебные издержки, которая не покрывает даже малую часть расходов, понесенных компанией за два года вынужденного простоя из-за судебных разбирательств.

Еще одно дело с аналогичным обвинением было ранее возбуждено в отношении замглавы КГИОП Галины Агановой. Речь шла о том, что в 2016 году она вывела из-под охраны 154 элемента, входящих в памятник истории и культуры — дом Салтыковой. Из-за этого летом минувшего года дворовые корпуса здания были также снесены. Тогда ущерб оценили в 42 млн руб. Однако прокуратура уже не раз возвращала следователям материалы в отношении чиновницы, но СКР в настоящее время намерен обжаловать постановление об отмене решения о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе СКР подчеркнули, что все строительные работы на этих объектах прекращены. «В судебно-экспертном центре СКР проводятся комиссионные культурологические судебные экспертизы в целях проверки обоснованности решений о демонтаже и реконструкции объектов»,— говорится в сообщении ведомства.

Андрей Кучеров, Надежда Ярмула, Санкт-Петербург