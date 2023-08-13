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Коммерсантъ FM
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В Паттайе при падении с высоты погибла россиянка

В Таиланде в курортном городе Паттайя разбилась, упав с седьмого этажа кондоминиума, 32-летняя россиянка. Происшествие случилось в районе Саттахип, тело было обнаружено сегодня утром. По данным местной полиции, на которые ссылается газета Bangkok Post, квартира, из которой выпала женщина, принадлежит ее 30-летнему русскому бойфренду. Их имена издание не называет.

Тело россиянки нашли лежащим лицом вниз в луже крови перед зданием многоквартирного дома. На ней была зеленая футболка и джинсовая куртка, нижняя часть тела была обнажена. Окно в комнате, из которой, предположительно выпала женщина, было открыто, ее молодого человека полиция нашла в состоянии алкогольного опьянения.

Первоначально мужчина отказывался сотрудничать с полицией, затем он сказал, что женщина упала случайно. По заявлению полиции, комната была завалена остатками еды и напитков, однако следов борьбы там обнаружено не было.

Мария Федотова

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