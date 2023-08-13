Петербургские кинопродюсеры намерены наладить связи с коллегами из Южной Кореи

Ведущие кинопродюсеры из Южной Кореи посетили Санкт Петербург по приглашению городского комитета по культуре. В ходе встречи обсуждались вопросы развития совместного кинопроизводства РФ и Республики Корея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция матча для съемок фильма "Блокадный футбол" киностудии "Ленфильм". Жанровая фотография. Оператор настраивает камеру перед съемкой дубля. Архив "Ъ-СПб"

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Реконструкция матча для съемок фильма "Блокадный футбол" киностудии "Ленфильм". Жанровая фотография. Оператор настраивает камеру перед съемкой дубля. Архив "Ъ-СПб"

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете Смольного, российская сторона «представила преимущества Северной столицы как съемочной локации для совместных и самостоятельных проектов». Также на встрече разговор шел о поддержке отрасли кинопроизводства со стороны региональных властей и компаний, предоставляющих услуги в области отечественного кинопроизводства.

В 2023 году компания «Роскино» (государственная организация, занимающаяся продвижением российской киноиндустрии на международных рынках) запустила новый проект Filming Locations in Russia. Он нацелен на популяризацию природных и городских ландшафтов российских регионов среди представителей мировой киноиндустрии. Главная цель проекта, как поясняют организаторы, — продвижение регионов РФ как «уникальных и самобытных локаций для работы зарубежных кинематографистов, развитие и укрепление международных культурных связей».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге стартовал прием заявок на второй этап выделения субсидий для кинопроизводителей. Они будут приниматься до 8 сентября.

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