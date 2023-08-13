Японские компании все активнее пользуются услугами сотрудников 65 лет и старше

По данным японского Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, на которые ссылается агентство Nikkei, японские компании все больше пользуются услугами сотрудников 65–70 лет и старше. Сообщается, что в прошлом году 39% компаний в стране давали своим сотрудникам доработать до 70 лет и более — это вдвое больше, чем десять лет назад. За это же время доля частных японских компаний, где на пенсию можно уйти не раньше 65 лет, выросла с 12% до 25%. По данным Всемирного банка на 2021 год, Япония со средней ожидаемой продолжительностью жизни в 84 года находится на третьем месте в мире после Гонконга и Макао (Россия, по тем же данным, находится на 134-м месте с показателем 69,4 года).

Старение населения в Японии вкупе с низкой рождаемостью приводит к нехватке рабочей силы в стране. Nikkei отмечает, что в прошлом году доля населения рабочего возраста в Японии (15–64 года) составила лишь 59%. Это заставляет японский бизнес все активнее пользоваться услугами сотрудников в возрасте 65 лет и старше. Сообщается, что больше всего возрастных сотрудников (65+ лет) в Японии работает в таких секторах, как социальное обеспечение и строительство (15%), а также транспорт (10%). Так, например, около 30% водителей автобусов и такси в Японии — люди в возрасте 65 лет и старше.

Из-за старения и сокращения населения в Японии уже несколько лет существует проблема огромного количества пригодного для жизни, но пустующего жилья. По итогам 2023 года количество пустующих жилых домов в стране достигнет отметки 10 млн, подсчитало агентство Nikkei. По итогам 2018 года таких было 8,5 млн. Несколько лет назад власти Японии попытались сократить растущие объемы заброшенного жилья и стали стимулировать молодежь и малообеспеченных граждан переезжать в пустующие дома, в ряде случаев раздавая их бесплатно. Однако инициатива натолкнулась на местные культурные особенности: многие японцы не любят вторичное жилье и предпочитают покупать новые дома и квартиры, поэтому пока меры властей результата не принесли.

Евгений Хвостик