В одном из ночных клубов Каменска-Уральского застрелили боксера

В Каменске-Уральском в ночь на 12 августа в ночном клубе «Джой» погиб 29-летний бывший боксер Александр Максимов, сообщил портал KU66.RU. По данным издания, в туалете клуба началась драка, а затем раздались несколько выстрелов.

Как сообщили очевидцы паблику «Подслушано Каменск-Уральский», после выстрелов охрана вывела всех из клуба, туалет заблокировали, а на место происшествия приехали сотрудники полиции и СКР. Выяснилось, что тремя выстрелами в затылок из травматического оружия был убит Александр Максимов, а его знакомый получил ранение в живот. Погибший был кандидатом в мастера спорта, работал охранником Русской медной компании (РМК).

В ходе расследования были задержаны двое подозреваемых, которые скрылись с места преступления, Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Они сами пришли в отдел полиции с повинной. По информации KU66.RU, Олег Бабушкин взял вину на себя, его увезли в Екатеринбург, а Сергей Мальцев проходит по делу как свидетель.

Александр Стародумов

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