Минспорта надеется на принятие закона о возвращении пива на стадионы

Замминистра спорта России Азат Кадыров заявил, что министерство надеется на принятие Госдумой законопроекта о возвращении пива на спортивные стадионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы поддерживаем эту тему в целом. Сегодня ведется работа по доработке соответствующего законопроекта. И мы надеемся, что при соответствующей доработке и решениях правительства Государственной думой этот закон будет принят»,— сказал Азат Кадыров ТАСС. Он уточнил, что доработка инициативы касается технических деталей.

Продажа пива на спортивных объектах в РФ запрещена с 2005 года. В мае 2022-го столичные власти разрешили продажу алкогольных напитков крепостью до 16,5% в музеях, на концертах и спортивных стадионах при наличии соответствующей лицензии. В январе советник главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что инициатива о разрешении продажи пива на стадионах рассматривается в парламенте.

Эрдни Кагалтынов