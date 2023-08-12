Градозащитники сообщили о сносе дореволюционного здания в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга снесли одно из последних зданий «Невского железоделательного, механического и корабельного завода», сообщили градозащитники Петербурга в Telegram-канале «SOS СПб Снос».

По их информации, было снесено здание Чугунно-меднолитейной мастерской, которая располагалась по адресу: проспект Обуховской обороны, 38, лит. Д. Градозащитники утверждают, что на этом участке действует охранная зона, которая запрещает снос дореволюционных построек.

В 2021 году Setl Group купила компанию «НЗЛ Девелопмент», которая владеет частью бывшей территории Невского завода. С лета 2022 года застройщик возводит там жилой комплекс Astra Marine. Setl Group планирует построить на бывшей территории завода около 0,4 млн кв. м жилья. По мнению экспертов, проект станет одним из крупнейших проектов редевелопмента промышленных территорий в городе.

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