В Екатеринбурге СКР закрыл дело о возможном убийстве 14-летнего школьника

Уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) по факту смерти 14-летнего школьника, замерзшего в яме у «Леруа Мерлен» в Екатеринбурге, прекращено, сообщила «КП-Екатеринбург». В СУ СКР по Свердловской области информацию комментировать не стали.

Ранее сообщалось, что 16 декабря 2022 года подросток отправился в гости к знакомой своего друга, но домой не вернулся. Следующим вечером отец школьника обратился в полицию. Подростка обнаружили в канаве за ангаром на Базовом переулке около ТЦ «Леруа Мерлен». Причиной смерти, по предварительной версии, стало переохлаждение.

Елена Медведева

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