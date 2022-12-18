В Екатеринбурге нашли тело 14-летнего подростка, пропавшего накануне

В Екатеринбурге нашли тело 14-летнего мальчика, который пропал накануне. Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного комитета Александр Шульга, по данному факту региональный СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

«Тело школьника было найдено днем 18 декабря в районе одного из зданий по переулку Базовый. При внешнем осмотре явных признаков насильственной смерти не обнаружено, предварительно установлены признаки переохлаждения. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, продолжаются допросы свидетелей», — рассказал Александр Шульга. Он также добавил, что назначены экспертизы, в том числе будет проведена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти.

Как сообщил пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, поисками мальчика занимались 10 оперуполномоченных ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу и волонтеры отряда «Прорыв». «Погибший мальчик воспитывался в неполной семье, ранее ни он, ни его отец в поле зрения полиции не попадали, в ПДН на учете не состояли», — прокомментировал полковник Горелых. По первоначальным данным, 16 декабря около 20:00 часов мальчик ушел к другу в гости и не вернулся. Заявление в полицию поступило 17 декабря в 19:30 часов. При себе у ребенка был мобильный телефон, но на звонки он не отвечал.

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