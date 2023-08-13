СМИ: ПСЖ достиг соглашения с «Аль-Хиляль» о трансфере Неймара

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) достиг соглашения с саудовской командой «Аль-Хиляль» о трансфере нападающего Неймара. Стоимость трансфера пока не определена. Об этом сообщил французский RMC Sport со ссылкой на источник.

Как пишет издание, Неймар согласен на транзит. Саудовский «Аль-Хиляль» ожидает окончательного одобрения на переход футболиста. Клубы ведут переговоры о стоимости транзита.

По информации RMC Sport, Неймар может провести следующий сезон в «Барселоне», так как хочет отыграть еще один чемпионат Европы. При этом он также готов попробовать себя в чемпионате Саудовской Аравии.

31-летний Неймар играет за ПСЖ с 2017 года, куда он перешел из «Барселоны» за €222 млн. Его контракт с ПСЖ должен истечь летом 2025 года. В составе ПСЖ Неймар пять раз выигрывал чемпионат Франции, трижды — Кубок и Суперкубок страны. Неймар также играет за сборную Бразилии. Вместе с Пеле признан лучшим бомбардиром сборной.

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Олеся Павленко