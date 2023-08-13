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Коммерсантъ FM
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Власти Калифорнии запустили ИИ для обнаружения лесных пожаров

Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии запустил новую систему искусственного интеллекта (ИИ) Alert California AI, которая поможет в раннем обнаружении лесных пожаров в регионе. Программа была создана совместно с Калифорнийским университетом в Сан-Диего на основе платформы ИИ от местной компании DigitalPath. Стоимость разработки составила $20 млн и потребует дальнейших вложений.

ИИ считывает информацию с более чем 1 тыс. камер, чтобы выявить аномалии. Используются также камеры с дронов и самолетов — с их помощью проводится трехмерное сканирование местности. При обнаружении дыма или других сигналов пожара система оповещает службы спасения и власти, которые принимают решение о необходимости проведения пожаротушения или спасательных работ. Система уже смогла подавить в зародыше как минимум один пожар, который разгорался в Кливлендском национальном заповеднике к востоку от Сан-Диего,— очаг возгорания был потушен за 45 минут.

Евгений Федуненко

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