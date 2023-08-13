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Умерла дочь Сергея Королёва

Дочь основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королёва Наталия умерла в возрасте 88 лет, сообщил «Роскосмос» в Telegram. Она работала врачом-хирургом и преподавала.

Прощание с госпожой Королевой состоится 15 августа, сообщил историк космонавтики Александр Железняков ТАСС.

Наталия Королёва родилась 10 апреля 1935 года. Хирург, доктор медицинских наук, педагог. Работала в Московской городской клинической больнице им. С. П. Боткина, НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, была профессором в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова и академиком Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского. Опубликовала больше 200 научных работ и несколько книг об отце.

Леонид Уварчев

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