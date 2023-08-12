Свердловские архивисты издали книгу об истории Ирбитской ярмарки

В рамках визита в Ирбит губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева была презентована книга «Сборник публикаций: Ярмарка в Ирбите 380 лет истории». Она издана при участии архивной службы Свердловской области, Ирбитского архива, основателя Ирбитского музея народного быта Михаила Смердова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Сборник публикаций: Ярмарка в Ирбите 380 лет истории» Фото: Александр Стародумов В рамках визита в Ирбит губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева была презентована книга «Сборник публикаций: Ярмарка в Ирбите 380 лет истории» Фото: Александр Стародумов Следующая фотография 1 / 2 «Сборник публикаций: Ярмарка в Ирбите 380 лет истории» Фото: Александр Стародумов В рамках визита в Ирбит губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева была презентована книга «Сборник публикаций: Ярмарка в Ирбите 380 лет истории» Фото: Александр Стародумов

В книге впервые была раскрыта история Ирбитской ярмарки, включая XXI век, отметила один из авторов, сотрудник Ирбитского архива Елена Тихонова. «Конечно, такой большой проект Ирбитскому архиву не осилить, поэтому мы обратились в архивную службу Свердловской области и вместе с ними начали искать документы»,— рассказала она.

Ирбитская ярмарка существует с 1643 года. Проводилась до Февральской революции 1917 года и в 1920-е при НЭПе. Главным товаром того времени была пушнина. С 2003 года ежегодно проводится при поддержке властей Свердловской области.

Александр Стародумов

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