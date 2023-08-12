Свердловские архивисты издали книгу об истории Ирбитской ярмарки

В рамках визита в Ирбит губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева была презентована книга «Сборник публикаций: Ярмарка в Ирбите 380 лет истории». Она издана при участии архивной службы Свердловской области, Ирбитского архива, основателя Ирбитского музея народного быта Михаила Смердова.
В книге впервые была раскрыта история Ирбитской ярмарки, включая XXI век, отметила один из авторов, сотрудник Ирбитского архива Елена Тихонова. «Конечно, такой большой проект Ирбитскому архиву не осилить, поэтому мы обратились в архивную службу Свердловской области и вместе с ними начали искать документы»,— рассказала она.
Ирбитская ярмарка существует с 1643 года. Проводилась до Февральской революции 1917 года и в 1920-е при НЭПе. Главным товаром того времени была пушнина. С 2003 года ежегодно проводится при поддержке властей Свердловской области.