Аксенов: в районе Керченского пролива военные сбили две ракеты

В районе Керченского пролива силами противовоздушной обороны были сбиты две украинские ракеты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Как отметил советник главы республики Олег Крючков, Крымский мост не поврежден.

«Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время»,— добавил господин Крючков.

Ранее оперативный штаб региона сообщил о приостановке движения через Крымский мост. Граждан призвали сохранять спокойствие. О причинах ограничений не сообщалось.

Анастасия Донскова