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обновлено 13:04

Совладелец «Камтэкс-Химпрома» и экс-депутат реорганизовали свой рыбный бизнес

Зарегистрированное во Владивостоке ООО «Эбису», основными собственниками которого являются совладелец пермского АО «Камтэкс-Химпром» Игорь Иванов и экс-депутат заксобрания Пермского края Алексей Луканин, прошло реорганизацию. По данным «СПАРК-Интерфакс», на этой неделе из ООО было выделено два новых юрлица — ООО «Фиш Ривер» и ООО «Хам Фиш». Их основным видом, как и у «Эбису», указано морское рыбоводство. Доли в уставном капитале обеих компаний также распределяются пропорционально долям в «Эбису»: 67% принадлежит господину Иванову, 20,5% — господину Луканину, еще 12,5% — санкт-петербургскому предпринимателю Андрею Труфакину. Само ООО «Эбису» остается действующей организацией.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Эбису» было учреждено уроженцем Хабаровского края Антоном Поплавским в 2017 году. В 2021-м господин Поплавский продал компанию Алексею Луканину, оставшись при этом ее генеральным директором. В 2022 году в состав учредителей общества вошли Игорь Иванов и Андрей Труфакин. В начале августа этого года Антон Поплавский окончательно вышел из бизнеса, покинув должность гендиректора «Эбису». Вместо него компанию возглавил бывший генеральный директор Березниковского содового завода (БСЗ) Сергей Белослудцев.

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