Бывший гендиректор БСЗ возглавил рыбоводческую компанию во Владивостоке

Бывший генеральный директор Березниковского содового завода (БСЗ) Сергей Белослудцев возглавил зарегистрированное во Владивостоке ООО «Эбису». По данным «СПАРК-Интерфакс», запись о назначении господина Белослудцева гендиректором этого общества была внесена в ЕГРЮЛ 2 августа. На этой должности он сменил основателя компании, уроженца Хабаровского края Антона Поплавского.

ООО «Эбису» было учреждено господином Поплавским в 2017 году. Компания занимается морским рыбоводством, рыболовством, торговлей ракообразными и моллюсками. В 2021 году Антон Поплавский продал компанию экс-депутату заксобрания Пермского края Алексею Луканину. В 2022 году в состав учредителей ООО «Эбису» вошли совладелец пермского АО «Камтэкс-Химпром» Игорь Иванов и предприниматель из Санкт-Петербурга Андрей Труфакин. В настоящий момент доли в уставном капитале общества распределяются следующим образом: 67% принадлежит господину Иванову, 20,5% — господину Луканину, 12,5 — господину Труфакину. Выручка «Эбису» в 2022 году составила 5,7 млн руб., чистый убыток — 41,2 млн руб.

Сергей Белослудцев руководил БСЗ с 2002-го по 2004 год. Затем перешел на должность генерального директора березниковского химкомбината «Сода-Хлорат», где проработал до 2017 года.