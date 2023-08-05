Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший гендиректор БСЗ возглавил рыбоводческую компанию во Владивостоке

Бывший генеральный директор Березниковского содового завода (БСЗ) Сергей Белослудцев возглавил зарегистрированное во Владивостоке ООО «Эбису». По данным «СПАРК-Интерфакс», запись о назначении господина Белослудцева гендиректором этого общества была внесена в ЕГРЮЛ 2 августа. На этой должности он сменил основателя компании, уроженца Хабаровского края Антона Поплавского.

ООО «Эбису» было учреждено господином Поплавским в 2017 году. Компания занимается морским рыбоводством, рыболовством, торговлей ракообразными и моллюсками. В 2021 году Антон Поплавский продал компанию экс-депутату заксобрания Пермского края Алексею Луканину. В 2022 году в состав учредителей ООО «Эбису» вошли совладелец пермского АО «Камтэкс-Химпром» Игорь Иванов и предприниматель из Санкт-Петербурга Андрей Труфакин. В настоящий момент доли в уставном капитале общества распределяются следующим образом: 67% принадлежит господину Иванову, 20,5% — господину Луканину, 12,5 — господину Труфакину. Выручка «Эбису» в 2022 году составила 5,7 млн руб., чистый убыток — 41,2 млн руб.

Сергей Белослудцев руководил БСЗ с 2002-го по 2004 год. Затем перешел на должность генерального директора березниковского химкомбината «Сода-Хлорат», где проработал до 2017 года.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...