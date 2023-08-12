Суд арестовал задержанного у петербургского военкомата иностранца

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал для Давронбека Юлдошева, задержанного у петербургского военкомата с бутылкой бензина, меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Господин Юлдошев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ — ч.1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч.2 ст. 205 (терорристический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Следствие считает, что иностранец действовал совместно с неустановленными лицами и 10 августа, не позднее 22:35, имея умысел на совершение террористического акта, пришел к зданию военкомата, расположенного по адресу: улица Большая Монетная, д.17-19, лит. Г. С собой у него была бутылка с горючим содержимым. Однако совершить задуманное (поджечь здание военкомата — «Ъ-СПб») господин Юлдошев не смог, так как был задержан. По данным РАПСИ, он стал жертвой действий спецслужб Украины.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что вечером 10 августа полиция задержала мужчину, который пришел к военкомату на улице Большой Монетной вечером 10 августа. При виде сотрудников полиции он попытался скрыться. При себе у него обнаружили бутылку, от которой пахло бензином.

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