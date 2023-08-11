В Петербурге у военкомата задержали иностранца с бутылкой бензина

Гражданина Узбекистана с бутылкой бензина в рюкзаке задержали сотрудники полиции у здания военкомата на Большой Монетной улице в Санкт-Петербурге. Об этом 11 августа сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, гражданин Узбекистана 1999 года рождения привлек внимание полицейских, когда он фотографировал здание военкомата. При виде сотрудников иностранец попытался скрыться, но был задержан.

В ходе досмотра личных вещей задержанного якобы было обнаружена бутылка с запахом бензина, а в телефоне — информация, подтверждающую планы поджога здания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за угроз взорвать военкомат дроном.

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