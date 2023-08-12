Бастрыкин заинтересовался гибелью 16-летней девушки в лесу в Каменске-Уральском

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней жительницы Свердловской области, сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее в лесополосе в Каменске-Уральском обнаружили тело 16-летней девушки. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в 23:01 8 августа девушка вернулась на электричке из Екатеринбурга, куда ездила подавать документы для поступления в колледж.

Следователи СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело. Тело девушки отправлено на экспертизу для установления давности и точной причины смерти. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

В местных СМИ сообщали, что девушка могла погибнуть от синтетических наркотиков. Перед смертью она написала в telegram-канале: «Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома».

Алексей Буров

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