В лесопарковой зоне Каменск-Уральского обнаружено тело 16-летней девушки

В лесопарковой зоне Каменск-Уральского вчера, 9 августа, вечером было найдено тело 16-летней девушки. Следователи начали проверку, сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в 23:01 8 августа девушка вернулась на электричке из Екатеринбурга, куда ездила подавать документы для поступления в колледж.

«Ее тело представители МВД обнаружили в небольшом овраге в 10–20 метрах от тротуара, который пролегает вдоль лесопарковой зоны»,— рассказал полковник Горелых.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Уже осмотрено место происшествия, а тело девушки отправлено на экспертизу для установления давности и точной причины смерти.

«Пока все, что мне известно,— полового насилия не было»,— рассказал сайту Е1.ru отец погибшей. Одноклассница девушки сообщила изданию, что та по прибытии в Каменск-Уральский отправилась домой пешком, так как общественный транспорт не ходил в позднее время.

Полина Хабарова, Екатеринбург