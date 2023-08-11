WSJ сообщила об отказе Египта поставлять оружие Украине по просьбам США

Газета The Wall Street Journal сообщила, что США склоняют Египет к поставкам оружия на Украину. На официальном уровне, по данным газеты, Каир однозначно не отвергает призывы Вашингтона, но в частных беседах египетские официальные лица говорят, что у них нет таких планов.

По словам источника WSJ в администрации США, Вашингтон просил поставить артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и огнестрельное оружие. Поставить оружие попросил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире в марте.

Тогда египетская сторона ответила уклончиво. Впоследствии представители США неоднократно поднимали этот вопрос во время общения с коллегами из Египта, передает «Интерфакс».

Весной The Washington Post сообщала, что Египет тайно планировал поставить в Россию до 40 тыс. 122-мм реактивных снарядов «Сакр-45». Однако, согласно слитым секретным документам Пентагона, в марте Каир от этих планов отказался. Согласно этим документам, после переговоров с официальными лицами США Египет одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов в США для передачи Украине.

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Мария Федотова