Факторы импортного роста

В первом полугодии объем финансирования импорта факторинговыми компаниями достиг 31,5 млрд руб., превысив в два раза результат первого полугодия рекордного 2021 года. Сегмент начал активно развиваться за счет возможности проводить сделки в валютах, отличных от рубля. Во втором полугодии в отсутствие экономических шоков и на фоне ослабления рубля сегмент продолжит расти. Однако в целом рынок факторинга может показать замедление темпов роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), по итогам первого полугодия 2023 года объемы финансирования импорта факторинговыми компаниями достигли 31,5 млрд руб. Это почти в шесть раз больше, чем в первом полугодии 2022 года, и в два раза больше, чем в первом полугодии рекордного для отрасли 2021 года. Рекордные показатели сегмента участники рынка связывают с расширившимися возможностями. С 15 декабря 2022 года после вступления в силу поправок к закону «О валютном регулировании и контроле» факторинговые компании получили возможность расширить продуктовый ряд международного факторинга и были избавлены от барьеров в виде конвертации при сделках импортного факторинга. По сути, для импортеров появилась возможность привлекать финансирование закупок в валютах, отличных от рубля, в том числе в валютах дружественных стран (см. “Ъ” от 24 ноября 2022 года).

Факторинг — это оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности (будущих платежей третьей стороны за поставку товаров). По данным АФК, по итогам шести месяцев 2023 года портфель факторинга составил рекордные 1,62 трлн руб. Рынок показал почти двукратный рост на фоне роста потребностей бизнеса в быстром пополнении оборотного капитала.

За последнее время структура международного факторинга существенно изменилась. «В 2021 году основной объем факторингового финансирования приходился на экспорт, причем преимущественно в ЕС. После февраля 2022 года произошло резкое сокращение доли экспортного факторинга из-за санкционной политики и возникших сложностей в получении платежей от иностранных покупателей»,— отмечает гендиректор «СберФакторинг» Игорь Лысенко. Одновременно, по его словам, вырос спрос на импортный факторинг. «Российским импортерам потребовалось около полугода на формирование новых логистических цепочек, переориентацию бизнеса и поиск партнеров из дружественных стран»,— поясняет господин Лысенко.

Основной спрос был обеспечен продукцией FMСG (товары повседневного спроса), DIY (товары для ремонта и самостоятельного строительства), фармацевтической отрасли и электроники. Финансирование импортных контрактов с основными торговыми партнерами в странах СНГ, Китае, Индии происходит в национальных валютах (рубли, юани, рупии), отмечают в «СберФакторинге».

И во втором полугодии рост импортного факторинга продолжится, уверены в АФК. «В части финансирования импортных операций потолка просто нет. У импортеров отсутствуют альтернативные источники финансирования закупок, особенно на условиях предоплаты»,— отмечает исполнительный директор отраслевой ассоциации Дмитрий Шевченко.

При этом прогнозы в отношении рынка заметно улучшились — если раньше по итогам года в АФК ожидали роста портфеля до 50 млрд руб., то теперь объемы финансирования могут достичь 70 млрд руб. «В настоящее время мы наблюдаем растущий потребительский спрос, в том числе на фоне заметного обесценения рубля. Можно ожидать сохранения позитивной динамики в сегменте финансирования импорта за счет роста цен и увеличения среднего размера поставки»,— считает управляющий директор агентства НКР Михаил Доронкин. По данным АФК, средняя сумма поставки по итогам полугодия составила 497 тыс. руб., превысив на 26% прошлогодний показатель.

Вместе с тем в отношении темпов роста всего рынка во втором полугодии настроения сдержанные. «Участники рынка ожидают постепенного сокращения госпрограмм стимулирования экономики в связи с исчерпанием лимитов. Кроме того, сейчас завершается начавшийся в 2022 году процесс замещения зарубежного финансирования российским, что также отразится на темпах роста рынка факторинга»,— указывает гендиректор финтех-платформы ROWI Виктор Вернов. По его оценке, во втором полугодии темпы роста рынка будут ниже, чем в первом полугодии. Хотя по итогам года рост может составить 25–30%, полагает господин Вернов. «Номинальный рост на 10–15%, обусловленный инфляцией и девальвацией рубля, тоже возможен»,— осторожен гендиректор «ВТБ Факторинг» Игорь Внуков.

Полина Трифонова